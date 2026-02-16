Trendyol 1. Lig'de çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

14.30 Serikspor-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Manisa FK-Bandırmaspor: Hakan Ülker