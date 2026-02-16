Trendyol 1. Lig'de çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
14.30 Serikspor-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Manisa FK-Bandırmaspor: Hakan Ülker