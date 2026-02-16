Haberler

Trendyol 1. Lig'de çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

14.30 Serikspor-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Manisa FK-Bandırmaspor: Hakan Ülker

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
