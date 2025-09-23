Haberler

Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK ve Serikspor 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Arca Çorum FK ile Serikspor, karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Mücadelede goller Berkovskiy ve Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 89 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 83 Ferhat Yazgan), Pedrinho (Dk. 83 Eren Karadağ), Oğulcan Çağlayan, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 70 Samudio)

Serikspor: İbrahim Demir, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Burak Asan, Mesut Can Tunalı, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 76 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+6 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 46 Amaral (Dk. 90+5 Gökhan Akkan)), Sadygov (Dk. 46 Sami Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 58 Berkovskiy (Serikspor), Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Sadygov, Dk. 66 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+4 Amaral (Serikspor), Dk. 88 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+5 Samudio (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK ile Serikspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.