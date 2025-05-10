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Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü-Amed Maçında Olaylar Çıktı

Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü-Amed Maçında Olaylar Çıktı
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maç, tribün olayları nedeniyle gecikmeli başladı. Maçın başlama düdüğü öncesinde ve sırasında taraftarlar, Amed oyuncularına yabancı maddeler attı.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması olaylı başladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler ağırlıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan maç tribün olaylarıyla başladı. Müsabakanın ilk düdüğü başlamadan önce maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed ekibinin oyuncularına yabancı maddeler atıldı. Çıkan olaylar sebebiyle müsabaka 2 dakika geç başlatıldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında ise Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı köşe vuruşunda taraftarlar, korner diğerinin olduğu bölgeye su şişesi attı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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