Trendyol 1. Lig 4. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 4. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Alperen Çopur
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: Doğukan Yıldırım
21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kargın
21.30 Muğlaspor-Boluspor: Burak Kamalak
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: Ömer Tolga Güldibi
19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.30 Mardin 1969-Vanspor FK: Alpaslan Şen
30 Ağustos Pazar:
19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Pakkan
21.30 Manisa FK-Bodrum FK: Asen Albayrak