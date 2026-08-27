Trendyol 1. Lig 4. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 4. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Alperen Çopur

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: Doğukan Yıldırım

21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kargın

21.30 Muğlaspor-Boluspor: Burak Kamalak

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.30 Mardin 1969-Vanspor FK: Alpaslan Şen

30 Ağustos Pazar:

19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Pakkan

21.30 Manisa FK-Bodrum FK: Asen Albayrak

Kaynak: AA