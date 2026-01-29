Haberler

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın perdesi yarın açılacak

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta, yarın İstanbulspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Ligdeki diğer maçlar ise 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 23. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)

1 Şubat Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
