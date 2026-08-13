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Trendyol 1. Lig 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 2. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay

21.30 Manisa FK-Vanspor FK: Emre Kaan Çalışkan

21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

16 Ağustos Pazar:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: Kaan Kara

19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şansalan

21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor: Burak Pakkan

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Batman Petrolspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

Kaynak: AA
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