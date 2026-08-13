Trendyol 1. Lig 2. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 2. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş
19.00 İstanbulspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
21.30 Manisa FK-Vanspor FK: Emre Kaan Çalışkan
21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
16 Ağustos Pazar:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: Kaan Kara
19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şansalan
21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor: Burak Pakkan
21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu