Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta yarın Antalyaspor-Bursaspor maçıyla başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Bursaspor'u; SMS Grup Sarıyer ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. SMS Grup Sarıyer ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

8 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı

Maç sonunda ortaya çıktı! Türk takımlarını karşılarında görünce...
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı

Tarihi maç biter bitmez soluğu orada aldı
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni

Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi

Bir şehrimizde daha sağanak kabusu! Sel suları araçları sürükledi!

Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde