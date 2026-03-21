Boluspor - Bandırmaspor Mücadelesi: 0-0

Trendyol 1. Lig'in 32. Haftasında Boluspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Direnç Tunusoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Mario Balburdia, Dean Lico, Barış Alıcı, Doğancan Davas, Rasheed Akanbi, Arda Usluoğlu

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, A. Baluta, Abdulsamet Kırım, Alptekin Çaylı, Arda Tuğra Saygı, Harun Alpsoy, Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Muhammed Bedirhan Açıkgöz

Teknik Direktör: Suat Kaya

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Oğuz Ceylan, Abdulkadir Parmak, Remi Mulumba, Aliou Badji (Mücahit Albayrak dk. 86), Joao Amaral (Emirhan Acar dk. 66), Mamadou Fall (Muhammed Gümüşkaya dk. 65), Douglas Tanque (T. Kehinde dk. 26)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Yasin Midiliç, Kaan Akyazı, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı kartlar: Işık Kaan Arslan (Boluspor), Aliou Badji (Bandırmaspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor

"Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor" diyerek isyan etti