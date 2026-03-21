Boluspor - Bandırmaspor Mücadelesi: 0-0
Trendyol 1. Lig'in 32. Haftasında Boluspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Direnç Tunusoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Mario Balburdia, Dean Lico, Barış Alıcı, Doğancan Davas, Rasheed Akanbi, Arda Usluoğlu
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, A. Baluta, Abdulsamet Kırım, Alptekin Çaylı, Arda Tuğra Saygı, Harun Alpsoy, Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Muhammed Bedirhan Açıkgöz
Teknik Direktör: Suat Kaya
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Oğuz Ceylan, Abdulkadir Parmak, Remi Mulumba, Aliou Badji (Mücahit Albayrak dk. 86), Joao Amaral (Emirhan Acar dk. 66), Mamadou Fall (Muhammed Gümüşkaya dk. 65), Douglas Tanque (T. Kehinde dk. 26)
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Yasin Midiliç, Kaan Akyazı, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sarı kartlar: Işık Kaan Arslan (Boluspor), Aliou Badji (Bandırmaspor) - BOLU