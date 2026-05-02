Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 0 Sarıyer: 1
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Bodrum FK, sahasında Sarıyerspor'a 1-0 yenildi.
Hakemler: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Salih Burak Demirel
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Cenk Şen (İsmail Tarım dk. 69), Mustafa Erdilman, Omar Imeri (Ali Habeşoğlu dk. 46), Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Berşan Yavuzay dk. 46), Alper Potuk, Furkan Apaydın (Emirhan Arkutcu dk. 86), Ege Bilsel, Gökdeniz Bayrakdar (Seferi dk. 70)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Obekpa, Yunus Tarhan, Enes Öğrüce, Osman Haqi
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Sarıyer: Furkan Onur Akyüz (Mert Furkan Bayram dk. 77), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Cebrail Karayel, Malaly Dembele, Berkay Aydoğmuş (Hamidou Traore dk. 77), Ömer Bayram (Abdullah Emre Oğuz dk. 89), Andre Poko, Moustapha Camara (Emeka Friday Eze dk. 84), Emre Yeşilyurt, Batuhan Kör (Ozan Sol dk. 89)
Yedekler: Fethi Özer, Eşref Korkmazoğlu, Oğuzhan Yılmaz, Aytaç Kara, Ahmet Ercan Ekmekci
Teknik Direktör: Servet Çetin
Gol: Ömer Bayram (dk. 81) (Sarıyer)
Sarı kart: Berkay Aydoğmuş (Sarıyer) - MUĞLA