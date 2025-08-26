Transferinde tek engel var! Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor ve kadrosuna Vincent Aboubakar'ı katmak istiyor. Ancak, Kamerunlu golcünün yüksek maaş talebi transfer sürecini zorlaştırıyor. Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için Vincent Aboubakar'ı gündemine aldı. Ancak transferde en büyük engel, Kamerunlu golcünün yüksek maaş beklentisi oldu.

Kocaelispor yönetiminin oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü, fakat Aboubakar'ın talep ettiği rakamın bütçeyi zorladığı belirtildi. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan Aboubakar, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asist ile oynamıştı.

