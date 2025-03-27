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Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme

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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Japon takımı Urawa Red Diamonds'a transferi, teknik direktör Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle son anda iptal oldu. Bu gelişmenin ardından, Dzeko'nun elinin ve burnunun kırık olması, Yousef En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'nda bugün dönecek olması nedeniyle Mourinho'nun Cenk Tosun'a Bodrum maçında forma verme ihtimali güçlendi.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen ancak Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle Japon takımı Urawa Red Diamonds'a gitmekten son anda vazgeçen Cenk Tosun'u Bodrum FK maçında bir sürpriz bekliyor.

BODRUMSPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; ayrılığın kapısından dönen tecrübeli golcüye, Fenerbahçe'nin bu hafta Bodrum FK ile oynayacağı maçta sürpriz bir şekilde süre alma şansı doğdu.

DZEKO'NUN BURNU KIRILDI

Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko'nun elinin ve burnunun kırık olması, Yousef En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'nda bugün dönecek olması nedeniyle Mourinho'nun Cenk Tosun'a Bodrum maçında forma verme ihtimali güçlendi.

Beklediği kadar şans bulamamasına rağmen, antrenmanlarda canla başla çalışan Cenk Tosun'u teknik direktör Mourinho, "Öyle bir an gelecek ki, şampiyonluktaki en büyük pay sahibi oyunculardan biri sen olacaksın. Attığın gollerle şampiyonluğa imzanı atacaksın" diyerek motive etmişti.

Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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