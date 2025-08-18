Transferden herkes çekildi! Sancho adım adım Beşiktaş'a

Transferden herkes çekildi! Sancho adım adım Beşiktaş'a
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho, Roma'nın teklifini kabul etmedi ve görüşmeler durdu. Transferde ilgili kulüp olarak sadece Beşiktaş kaldı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Jadon Sancho, Serie A ekibi Roma ile ilgili kararını verdi.

ROMA'YI REDDETTİ

Di Marzio'nun haberine göre; 25 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Sancho, Roma'nın teklifini kabul etmedi ve görüşmeler durdu.

TEK İLGİLİ BEŞİKTAŞ

Bu gelişme üzerine Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho'nun transferinde tek ilgili kulüp durumunda kaldı. Siyah-beyazlı yönetim, Sancho'yu kiralamak için girişimlerine hız verdi. Sancho'nun Manchester United'tan kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar

Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.