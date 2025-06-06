Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
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Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
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Al-Hilal kulübü Osimhen transferinden çekildi. Napoli'ye 65 milyon euro bonservis bedeli teklif eden Al-Hilal, Osimhen'e yıllık 26 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önermişti. Ancak teklif kabul edilmedi. Napoli'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar etmesi ve Osimhen'in yüksek beklentileri nedeniyle Suudi kulübü transferden vazgeçti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtığı ve gece gündüz çalıştığı Victor Osimhen hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibinin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti. Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal, Napoli'ye 65 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Osimhen'e ise yıllık 26 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.

Napoli'nin de 75 milyon euroda ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHakan Kılıç:

En son ortada kalıp yine gs ye kiralık olarak gelir

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu SponsorSaray dan başka hiç bir yerde oynayamaz. Bizim ligler yabancılar için kebap. Kendi takımı bile oynatmayı düşünmediği bir adam için bizim basın kıçını yırtıyor resmen. Çok gereksiz haberler. SponsorSaray da para çok. Istedikleri gibi buluyorlar. Bahis, faiz, yabancı kaynaklar...... ne arasanız var. Yok deyiniz bakalım.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOOHPAAAA FENEVRASYONLU KUSLAR HELE HELE KANKiLERi 8DASLI KARGALAR GIPRASSSMAYIN SAKiN OLUN MASKELi KARABOGANIZ 26ci SAMPiYONLUK 6ci YILDIZ ASKINA LOADiNG BEKLEYiN AZ KALDI AZ SABIR iBiiiNE CiCiKLER

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