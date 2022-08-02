Transferde dur durak bilmeyen Galatasaray, bu sefer de Juventus'un yıldızına göz dikti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Transferde dur durak bilmeyen Galatasaray, bu sefer de Juventus'un yıldızına göz dikti

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Galatasaray, bir yıldızı daha gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip, Juventus forması giyen Daniele Rugani ile ilgileniyor.

 - Güncelleme:

Galatasaray, transfere hız verdi. Orta sahayı güçlendiren sarı kırmızılılar, savunma hattına da takviye yapmak istiyor.

HEDEF JUVENTUSLU RUGANI

Niccolo Ceccarini'nin haberine göre Galatasaray, Rugani transferinde yarıştığı Empoli'den bir adım önde. Rugani'nin vereceği karara göre transfer şekillenecek.

EMPOLI FORMASIYLA YILDIZI PARLADI

Empoli formasıyla yıldızı parlayan 28 yaşındaki yıldız stoper, geçen sezon Juventus formasıyla 18 maçta forma giydi. 1.90 boyundaki stoper, 2015 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.

Transferde dur durak bilmeyen Galatasaray, bu sefer de Juventus'un yıldızına göz dikti

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Juventus Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title