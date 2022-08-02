Transferde dur durak bilmeyen Galatasaray, bu sefer de Juventus'un yıldızına göz dikti
Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Galatasaray, bir yıldızı daha gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip, Juventus forması giyen Daniele Rugani ile ilgileniyor.
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Galatasaray, transfere hız verdi. Orta sahayı güçlendiren sarı kırmızılılar, savunma hattına da takviye yapmak istiyor.
HEDEF JUVENTUSLU RUGANI
Niccolo Ceccarini'nin haberine göre Galatasaray, Rugani transferinde yarıştığı Empoli'den bir adım önde. Rugani'nin vereceği karara göre transfer şekillenecek.
EMPOLI FORMASIYLA YILDIZI PARLADI
Empoli formasıyla yıldızı parlayan 28 yaşındaki yıldız stoper, geçen sezon Juventus formasıyla 18 maçta forma giydi. 1.90 boyundaki stoper, 2015 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.