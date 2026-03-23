Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid kariyeri sona eriyor ve MLS ekibi Orlando City ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Griezmann'ın yeni sezonda MLS'te forma giyeceği ve 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Transfer sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fransız oyuncunun MLS ekibi Orlando City ile anlaşma sağladığı belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME TAMAM

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Orlando City, 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Böylece Griezmann'ın Atletico Madrid kariyerinin sona ermesi bekleniyor.

YENİ ADRES MLS

Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen tarafların anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi. Griezmann, yeni sezonda MLS'te forma giyecek.

7 NUMARAYI GİYECEK

Fransız yıldızın Orlando City'de 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun bu hafta ABD'ye giderek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumları76vh57hkmp:

iğrenç bir haber sitesi silmek için bir neden daha

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi

ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı

İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıp...