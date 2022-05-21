Transferde bomba patlıyor! Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın yolu Portekiz'e çıkıyor - Haberler

Transferde bomba patlıyor! Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın yolu Portekiz'e çıkıyor
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Trabzonspor'un 26 yaşındaki yıldız kalecisi Uğurcan Çakır için kulübe transfer teklifleri yağıyor. İngiltere'den çeşitli talipleri olan yıldız eldiven için son olarak Portekiz ekibi Benfica'nın nabız yokladığı öğrenildi.
Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili dedikodular bitmek bilmiyor. Bilindiği üzere yıldız eldiven önceki günlerde İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini belirtmişti. Ancak Uğurcan Çakır için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiltere'den talipleri olan Uğurcan Çakır için, Portekiz temsilcisi Benfica'nın da devreye girdiği öğrenildi.
Yeni sezonda büyük bir ihtimalle Trabzonspor'dan ayrılacak olan yıldız kalecinin transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Uğurcan Çakır bu sezon bordo-mavililerde 42 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı bir sezon geçirdi.
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