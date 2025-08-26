Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na ilgisi devam ederken, transferle ilgili son durum büyük merak konusu. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, katıldığı bir programda Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair konuşurken Kerem Aktürkoğlu konusuna da değindi. Akın, "Transfer yapmak kolay olmuyor. Takımlar kolay kolay oyuncu bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, katıldığı bir programda Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair konuşurken Kerem Aktürkoğlu konusuna da açıklık getirdi.

Derin Futbol'a katılan Akın, Benfica mücadelesine dair konuşurken çok merak edilen Kerem Aktürkoğlu konusuna da tek kelimelik bir yanıt verdi.

"ELERSEK ÇOK ÇOK İYİ OLUR"

Benfica hakkında konuşan Akın, "Güzel bir başlangıç yaptık ama bir maç eksiğimizin olması kötü. Puan farkı çok büyük değil. Kapanır. Daha sezonun başındayız. Taraftar gayet iştahlı. Benfica'yı da elersek çok çok iyi olur. Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya" ifadelerini kullandı.

"BENFICA BIRAKMIYOR KEREM'İ"

"Transfer yapmak kolay olmuyor. Takımlar kolay kolay oyuncu bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela" dedi. Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Akın, "İnşallah" dedi.

