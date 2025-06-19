Transfer bitti mi? Al Hilal'den Osimhen için bir açıklama daha

Transfer bitti mi? Al Hilal'den Osimhen için bir açıklama daha
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Al Hilal Teknik Direktörü Simeone Inzaghi, yönetimden Victor Osimhen talebinde bulundu. Inzaghi'nin yönetimle yaptığı görüşmede Osimhen ile ilgili söyledikleri ortaya çıktı.

Süper Lig devi Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Victor Osimhen'in transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

"VİCTOR OSİMHEN'İ İSTİYORUM"

Suudi basınında yer alan habere göre; Al Hilal'in başına geçen tecrübeli teknik adam Simeone Inzaghi, Suudi yönetimine Victor Osimhen'in transfer edilmesi talimatını verdi. İtalyan teknik adam, Al Hilal yönetimine "Victor Osimhen'i istiyorum" ifadelerini kullandı.

TEKLİFLERİNİ REDDETMİŞTİ

Victor Osimhen geride bıraktığımız hafta Al Hilal'in yaptığı 45 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Suudi Arabistan ekibinin, 26 yaşındaki yıldızın transferi için 50 milyon euro üstünü aşan bir teklif yapacağı öne sürüldü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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