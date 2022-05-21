Transfer an meselesi! Fenerbahçe'ye yıldız adayı golcü geliyor - Haberler

Transfer an meselesi! Fenerbahçe'ye yıldız adayı golcü geliyor
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Fenerbahçe'nin transfer listesine forvet adayı olarak Lassina Traore de girdi. Sarı-lacivertlilerin Shakhtar Donetsk ile Traore'nin kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, 21 yaşındaki golcüyle de el sıkıştığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre, forvet transferi için birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe, sürpriz bir isim olarak Shakhtar Donetsk'in genç golcüsü Lassina Traore'ye imza attırabilir.
HER KONUDA ANLAŞILDI
Burkina Fasolu 21 yaşındaki golcü oyuncu için Shakhtar Donetsk ile satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşma sağlandı. Traore'nin de Fenerbahçe'de oynamak istediği ve sarı-lacivertlilerle el sıkıştığı, transferin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.
GELECEK VADEDİYOR
Geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen genç futbolcu Lassina Traore, Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 9 gol atarak takımına katkı sağladı.
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