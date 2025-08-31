Transfer adım adım bitiyor! Fenerbahçe'den Ederson için yeni hamle

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferinde Galatasaray'ın bir süredir transfer etmek istediği Ederson'a yöneldi.

İLK TEKLİF 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı eldiven Ederson için 12 milyon euro'luk teklif yaptı. Manchester City ise 15 milyon istedi. Bunun üzerine Sarı-lacivertliler, teklifini güncelledi.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kanarya, 12 milyon euro'luk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklif sundu. Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis değeri bulunan Ederson için Manchester City'den gelecek cevabı beklemeye başladığı dile getirildi.