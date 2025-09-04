TransAnatolia Rally Raid Yarışı Kapadokya Etabı Tamamlandı

Bursa'dan 30 Ağustos'ta start alan uluslararası Rally Raid yarışı, TransAnatolia'nın Kapadokya etabını tamamlayarak yoluna devam etti.

Bursa'dan 30 Ağustos Cumartesi günü start alan Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia'da altıncı güne gelindi.

Kapadokya'daki kamp alanından start alan yarışmacılar, günün en kısa etabıyla kısmen daha az yorucu bir günü geride bıraktı. Toplam 144 km ve iki etaptan oluşan yarışta Mustafapaşa, Soğanlı ve Kaleköy'den geçen yarışmacılar, günü yeniden Kapadokya'daki kamp alanında noktaladı. Yarışmacılar yoğun tozla zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı, yoğun su birikintilerinden geçerek, muhteşem manzaralara eşlik eden bir yarış gününü geride bıraktı.

Yarışın ilk etabı sonunda yarışmacılar, Soğanlı'da yerel halkın el açması gözlemeleri eşliğinde, tarihi ve doğal güzelliklerin arasında yemek molası verdiler.

Zorlu yarışın beşinci gün sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti;

Castrol Power 1 Motosiklet sınıfında; İtalyan Paolo Degiacomi 7 saat 23 dakika 46 saniye ile birinci, San Marino'lı yarışmacı Thomas Marini 7 saat 27 dakika 35 saniye ile ikinci olurken Türk yarışmacı Murat Yazıcı yarışı 7 saat 34 dakika 20 saniye ile günü üçüncü noktaladı.

Otomobil sınıfında;

SSV kategorisinde; İngiliz Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 7 saat, 20 dakika, 53 saniye ile birinci, Romanyalı Marian Andreev & Marius Aurelian Pop ekibi 7 saat 57 dakika 02 saniye ile ikinci, Hollandalı Lurens Maijer & Robbert Visser iklisi 8 saat 21 dakika 34 saniye ile günü üçüncü noktaladı.

Otomobil kategorisinde;

Mitsubishi L200 ile Türkiye'den yarışa katılan Hüseyin Kurt & Özaydın Dilek 9 saat 24 saniye ile birinci olurken, Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim & Onur Sırımoğlu 10 saat 29 saniye ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Mitat Diker ve Erdal Oral 18 saat 42 dakika 2 saniye ile günü üçüncü noktaladı.

Kamyon kategorisinde; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi günü 13 saat 26 dakika 6 saniye ile günü tamamladı.

Yarışmacılar, 154 km'si özel etaptan oluşan toplam 421 km'lik sürüşle günü Çorum'da noktalayacak.

15. kez düzenlenen yarışta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, İrlanda ve Hollanda'dan gelen yarışmacılar zorlu rotalarda hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarının sınırlarını zorluyor.

TransAnatolia'da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally'de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise navigasyonla mücadele ediliyor. - NEVŞEHİR