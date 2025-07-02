TransAnatolia Rally Raid Yarışı 15. Kez Düzenleniyor

TransAnatolia Rally Raid Yarışı 15. Kez Düzenleniyor
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Dünyanın en büyük rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 15. kez gerçekleştirilecek. 2 bin 190 km'lik yarış Bursa'dan başlayacak ve Bolu'da sona erecek.

Uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia, 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek. 2 bin 190 km'lik yarış Bursa'dan start alacak ve Bolu'da sona erecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 30 Ağustos'ta Bursa BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) açık alanından start alıp Bolu'da son bulacak. 17 il sınırından geçecek 2 bin 190 kilometrelik yarış sırasıyla Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı illerinden geçerek Bolu'da tamamlanacak.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, 15 yıldır, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine heyecan dolu etaplarla düzenlendiğini belirterek, "Parkurlarımızda her yıl Türkiye'nin köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış noktalarda binlerce kilometre kat ediyoruz. Geçtiğimiz 14 yıl boyunca yarışlarımızda 28 farklı ülkeden, 2 bin 500 sporcu ağırladık. Bugüne kadar 40.000 km'nin üzerinde bir yarış parkuruyla dünyanın çevresini bir kez dolaşmış olduk. 15.yıl için ise heyecanımız çok yüksek, şu ana kadar kayıtlarımızın yüzde 75'i doldu. Bu yıl yarışa Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden katılımcılarımız var. Türk sporcularımızın ilgisi ise geçtiğimiz yıllara göre çok daha yüksek" dedi.

TransAnatolia'da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally'de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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