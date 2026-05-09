Trambolin Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Trambolin Türkiye Şampiyonası, Samsun'daki Atatürk Spor Salonu'nda 8 ilden 75 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada olimpiyat hedefi olan sporcular da yer alıyor.

Turnuvanın ilk gününde eleme yarışmaları yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, AA muhabirine, Samsun'daki Türkiye Şampiyonası'nın federasyonun yıldızlar, gençler, büyükler kategorisinde en büyük yarışmalarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Şampiyonaya olimpiyat hedefleri olan 4-5 sporcunun da katıldığını vurgulayan Özçelik, "Olimpiyatlar için milli takıma seçilecek sporcularımızı burada takip ediyoruz. Cimnastik 3 ana branştan oluşuyor. Artistlik cimnastik, ritmik cimnastik ve trampolin. Bu 3 branşta olimpik branştır. Artistik cimnastikte olimpiyat madalyası hedefimiz var. 2028 yılındaki olimpiyatlara trambolin dalında da katılmak istiyoruz." dedi.

Özçelik, 2027 yılında trambolin dalında olimpiyatlara katılmak için kota yarışmaları yapılacağını, bir kadın ve bir erkek sporcuyla trambolinde olimpiyatlara vize almak istediklerini sözlerine ekledi.

Şampiyona yarın final yarışmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
