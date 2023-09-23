Trafikte denetim yapar gibi davranan futbolcu gözaltına alındı

Beyoğlu'nda trafikte denetim yapar gibi araçları durdurmaya çalışan bir kişi, sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çekti. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin Maltepespor'da futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda trafikte denetim yapar gibi araçları durdurmaya çalışan kişi o anları sosyal medyadan paylaştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan Sadettin K. gözaltına alındı. Sadettin K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Maltepespor'da futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde telefonun ışığını yakarak trafikte denetim yapıyormuş gibi davranan kişi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüphelinin Sadettin K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Saadettin K.'ya "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Sadettin K. serbest bırakıldı. Denetim anları sosyal medyadan yayınlanan Sadettin K.'nın Maltepespor'da futbolcu olduğu öğrenildi.