Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy Boğa Heykeli'nde atkı açıp bağırdı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki rekabet devam ediyor. Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü kısa sürede viral oldu.

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR"

Dolaşıma giren videoda Trabzonsporlu bir taraftarın alanın en yoğun olduğu saatlerde Kadıköy'ün en önemli simgelerinden biri olan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkarak Trabzonspor atkısı açtığı ve "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor" diye bağırdığı görülüyor. Sağa sola bağıran bordo-mavili taraftara çevredekilerden de tepki geldiği görülüyor.