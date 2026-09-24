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Trabzonsporlu Onana, yüzde 81.5 kurtarış oranıyla dört büyüklerde zirvede yer aldı

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Trabzonsporlu Onana, yüzde 81.5 kurtarış oranıyla dört büyüklerde zirvede yer aldı
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Trabzonsporlu kaleci Andre Onana, Süper Lig'de ilk 6 haftada yüzde 81.5 kurtarış oranıyla dört büyüklerin kalecileri arasında zirvede yer aldı. Fenerbahçe'den Ederson yüzde 80 ile ikinci oldu; Beşiktaş'tan Nübel yüzde 58, Galatasaray'dan Uğurcan Çakır yüzde 50 oranında kaldı.

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Süper Lig'in ilk 6 haftasında gösterdiği performansla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın file bekçilerini geride bıraktı. Yüzde 81.5 kurtarış oranına ulaşan Onana, Ederson, Nübel ve Uğurcan Çakır'ın önünde zirvede yer aldı.

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Andre Onana, bordo-mavili formayla bu sezon çıktığı 6 lig maçında sergilediği performansla dikkat çekti. Tüm karşılaşmalarda 90 dakika görev yapan Onana, yüzde 81.5'lik kurtarış oranıyla dört büyükler arasındaki kalecilerde ilk sırada yer aldı.

Onana, Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında Trabzonspor'un kalesini korudu. Deneyimli kaleci, bu süreçte iki maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray karşısında duvar oldu

Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada kalesini gole kapatan Andre Onana, bordo-mavili takımın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı. Kamerunlu kaleci, bu karşılaşmayla birlikte hem takımının savunmadaki direncine katkı sağladı hem de dört büyüklerin kalecileri arasındaki kurtarış yüzdesi sıralamasında zirvedeki yerini güçlendirdi.

Ederson yakın takipte

Onana'nın ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson geldi. 5 karşılaşmada görev yapan Ederson yüzde 80 kurtarış oranına ulaştı. Beşiktaş kalecisi Nübel yüzde 58'de kalırken, Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır ise yüzde 50 kurtarış oranıyla bu dört kaleci arasında son sırada yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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