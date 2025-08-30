Trabzonsporlu Batista Mendy, Avrupa devine transfer oldu

Süper Lig devi Trabzonspor'da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy, kariyerine İspanya'da devam edecek.

SEVİLLA'YA TRANSFER OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İspanyol devi Sevilla, Batista Mendy'nin transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağladı.

İSPANYA'YA DAVET EDİLDİ

25 yaşındaki orta saha futbolcusu, iki kulübün anlaşmasının ardından İspanya'ya sağlık kontrolüne davet edildi. Mendy'nin sağlık kontrollerinden geçerek kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

İki sezon önce Bordo-mavililere imza atan Mendy, Karadeniz ekibinde çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.