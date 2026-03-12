Haberler

Trabzonsporlu Batagov'da bağ yaralanması ve kaval kemiğinde ödem tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor