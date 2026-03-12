Trabzonsporlu Batagov'da bağ yaralanması ve kaval kemiğinde ödem tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.