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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Göztepe ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Göztepe ile Karşılaşıyor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Maç, Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor, finale yükselmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada tamamlayan bordo-mavililer, çeyrek finalde de sahasında Sipay Bodrum FK'yi uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan, takımda yer alamayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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