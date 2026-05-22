Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Onuachu’nun iki golüyle galibiyete ulaşan Trabzonspor, 79. dakikada penaltıdan bulduğu golle zafere ulaştı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Savic (Dk. 56 Ozan Tufan), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Dk. 90+2 Oulai), Muci (Dk. 90+2 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 90+5 Umut Nayir), Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 85 Bjorlo), Deniz Türüç, Enis Bardhi (Dk. 80 Kramer), Gonçalves (Dk. 89 Svendsen), Muleka

Goller: Dk.17 ve Dk. 79 (penaltıdan) Onuachu (Trabzonspor), Dk. 50 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğurcan Yazğılı, Dk. 45+5 Jevtovic, Dk. 59 Deniz Türüç, Dk. 66 Gonçalves, Dk. 83 Berkan Kutlu, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45 Bouchouari, Dk. 45+4 Savic, Dk. 80 Onuachu, Dk. 83 Pina, Dk. 87 Muci, Dk. 90 Folcarelli, Dk. 90+1 Nwaiwu, Dk. 90+5 Oulai (Trabzonspor)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

50. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Enis Bardhi'nin sol çaprazdan ortasına hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topa tekrar sahip olan Muleka'nın kendi etrafında döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

54. dakikada Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

69. dakikada Pina'nın sağ kanattan etkili ortasına hareketlenen Augusto'nun kafa vuruşunda topu kaleci Bahadır Han Güngördü kurtardı. Dönen topu tamamlayan Augusto'nun şutunda top yandan auta çıktı.

76. dakikada Zubkov'un köşe vuruşundan ortasına kale önünde Jevtovic'in elle müdahale etmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
