Haberler

Corendon Alanyaspor: 0-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü Güven Yalçın kaydetti.

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

TRABZONSPOR: Onuralp Çevikkan, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Pina, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Augusto, Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan

CORENDON ALANYAPSOR: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Aliti (Dk. 46 Ümit Akdağ), Lima, Baran Moğultay, Makouta, İbrahim Kaya, Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), Ogundu, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang)

GOL: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Lima, Victor (Corendon Alanyaspor), Batagov, Pina ( Trabzonspor )

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

17'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Efecan Karaca'nın ortasında ceza sahası içinde bulunan Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Bouchouari'nin ortasında ceza sahası içindeki Sikan topu Augusto'nun önüne indirdi. Augusto'nun vuruşunu kaleci Victor kurtardı.

45'inci dakikada Güven Yalçın'In pasında topla buluşan Ogundu'nun şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Sikan'ın şutu direkten döndü.

63'üncü dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada Ogundu pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang'ın şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.

75'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kurtardı.

78'inci dakikada Pina'nın ortasından topla buluşan Sikan'ın kafa vuruşunu kaleci Victor kurtardı.

83'üncü dakikada Augusto'nun pasında topla buluşan Muçi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi'nin şutunu kaleci Victor kurtardı.

90+4'üncü dakikada Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topla Batagov buluştu. Batagov'un şutunu savunma çizgiden çıkardı.

90+5'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti

İmzayı attı! Göztepe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

Trabzonspor'a kendi sahasında şok skor
title