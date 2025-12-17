Corendon Alanyaspor: 0-1
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü Güven Yalçın kaydetti.
STAT: Papara Park
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz
TRABZONSPOR: Onuralp Çevikkan, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Pina, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Augusto, Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan
CORENDON ALANYAPSOR: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Aliti (Dk. 46 Ümit Akdağ), Lima, Baran Moğultay, Makouta, İbrahim Kaya, Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), Ogundu, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang)
GOL: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Lima, Victor (Corendon Alanyaspor), Batagov, Pina ( Trabzonspor )
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
17'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Efecan Karaca'nın ortasında ceza sahası içinde bulunan Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
42'nci dakikada Bouchouari'nin ortasında ceza sahası içindeki Sikan topu Augusto'nun önüne indirdi. Augusto'nun vuruşunu kaleci Victor kurtardı.
45'inci dakikada Güven Yalçın'In pasında topla buluşan Ogundu'nun şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
53'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Sikan'ın şutu direkten döndü.
63'üncü dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
65'inci dakikada Ogundu pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang'ın şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.
75'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kurtardı.
78'inci dakikada Pina'nın ortasından topla buluşan Sikan'ın kafa vuruşunu kaleci Victor kurtardı.
83'üncü dakikada Augusto'nun pasında topla buluşan Muçi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi'nin şutunu kaleci Victor kurtardı.
90+4'üncü dakikada Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topla Batagov buluştu. Batagov'un şutunu savunma çizgiden çıkardı.
90+5'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.