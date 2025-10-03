Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Suat Güz, Gökhan Barcın

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Sikan), Okay Yokuşlu (Dk. 73 Muçi), Folcarelli, Zubkov (Dk. 60 Arif Boşluk), Oulai (Dk. 86 Ozan Tufan), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Onuachu

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 78 Talha Sarıaslan), Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 58 Tuci), Dorukhan Toköz (Dk. 58 Nurettin Korkmaz), Cardoso, Furkan Soyalp, Benes, Opoku (Dk. 69 Mane), Onugkha (Dk. 78 Burak Kapacak)

GOLLER: Dk. 12 Okay Yokuşlu, Dk. 53 Augusto, Dk. 56 Zubkov, (P) Dk. 90+4 Onuachu ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Dorukhan Toköz, Bilal Bayazit, Carole (Zecorner Kayserispor )

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu kurtararak kornere çeldi.

6'ncı dakikada Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda Onugkha'nın kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı.

12'nci dakikada Onuachu'nun pasında topla buluşan Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

16'ncı dakikada Carole'ün pasında ceza sahası içinde bulunan Onugkha, topuğuyla vuruşunu yaptı. Savunmada Savic'e çarpan top direkten döndü.

19'uncu dakikada Folcorelli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten döndü.

29'uncu dakikada Cordoso'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Opoku'nun şutunu kaleci Onana kurtardı.

33'üncü dakikada Onuachu'nun pasında topla buluşan Augusto, ceza sahasına girerek kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Augusto'nun şutunda kaleci Bilal topu kurtardı.

34'üncü dakikada Zubkov'un kullandığı köşe atışında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

40'ıncı dakikada Benes'in ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Onana kurtardı.

43'üncü dakikada Augusto'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Bilal Bayazit kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48'inci dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Bayazit topu kornere çeldi.

52'nci dakikada Batagov'un uzun pasında topla buluşan Zubkov'un şutunu kaleci Bilal Bayazit kurtardı.

53'üncü dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Oulai'nin önünde kaldı. Oulai'nin şutunda Bilal Bayazit topu kurtardı.

54'üncü dakikada Oulai'nin kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

56'ncı dakikada Batagov'un uzun pasında topla buluşan Zubkov, ceza sahasını içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

84'üncü dakikada Oliagbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Bilal Bayazit kurtardı.

90+2'nci dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sikan'ın şutu üst direkten döndü. Dönen topta Onuachu'nun şutunu kaleci Bilal Bayazit kurtardı.

90+3'üncü dakikada ceza sahası içine giren Sikan kaleci Bilal Bayazit'i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

90+4'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

ONUACHU'YA ÖDÜL

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında Onuachu'nun attığı kafa golü Ağustos ayının en güzel golü seçildi. Karşılaşma öncesi ödülünü Onuachu'ya Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas verdi.

GAZZE'YE DESTEK

Trabzonsporlu taraftarlar, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için tribünlere pankartlar astı. Pankartlarda "Sumudumuz Gazze'ye" ve "Gazze'de hayat var, vicdanlarda sızı" ifadeleri yazıldı. Trabzonsporlu futbolcular ise "All Eyes Symyd Flotilla" yazılı pankartla sahaya çıktı.

TEKKE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-3 kazanılan Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Arif Boşluk ve Olaigbe Zecorner Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlarken, Okay Yokuşlu ve Mustafa Eskihellaç ilk 11'de maça başladı.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor'un sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmaya taraftarların ilgisi azdı. Bordo-mavili tribünlerin büyük çoğunluğu boş kalırken, Zecorner Kayserispor için ayrılan misafir tribünlerinde de az sayıda taraftar maçı takip etti.