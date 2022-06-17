Trabzonspor yeni transferlerini ses getirecek bir video ile açıkladı: Onlar fırtına gibi esmeye hazır, ya siz

Trabzonspor, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Dün 4 transfer ile anlaştığını duyuran Bordo Mavili ekip bu transferleri bir video ile tanıttı. Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Stryger Larsen'in transfer detayları da açıklandı.

KAP BİLDİRİMİ

Trabzonspor; Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ve Stryger Larsen transferlerini KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya; 2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a; 2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.

LARSEN DE KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile 3 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi. Danimarkalı futbolcuya her sezon için 1,2 milyon Euro garanti ücret ve 153 bin Euro imza parası ödenecek. Yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir."