Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Yarını izinli geçirecek takım, 7 Ağustos Pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor