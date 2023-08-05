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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek takım, 7 Ağustos Pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor

Trendyol Süper Lig Nenad Bjelica Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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