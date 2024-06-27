Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmana başladı. Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenman, koordinasyon çalışması ve geniş alandaki oyunla sona erdi. Trabzonspor, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı.
5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.
Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.