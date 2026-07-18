Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, kumda oynanan eğlenceli oyunla sona erdi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı