Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana, yeni transfer Wagner Fabricio Cardoso de Pina ile kaleci Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.