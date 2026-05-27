Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle Trabzonspor ve Konyaspor, TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'dem yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildi.

Ayrıca Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
