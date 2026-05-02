Trabzonspor ve Göztepeli taraftarlar arasında dostluk rüzgarı

TRABZONSPOR taraftar grubu tarafından, futbol tribün kültüründe özlenen centilmenlik ruhunu yansıtmak için başlatılan dayanışma kampanyasının ardından, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Göztepe maçı öncesi 2 takımın taraftarları, kent meydanında buluştu, ortaya çıkan dostluk ve centilmenlik ruhu ise rekabetin önüne geçti.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor, bugün saat 20.00'da sahasında, Göztepe'yi konuk ediyor. Kritik randevuya saatler kala bordo mavili ve sarı kırmızılı takımın taraftarları arasında yaşanan dostluk ve centilmenlik, kentte rekabetin önüne geçti. Ege ile Karadeniz ekiplerinin taraftarları arasında kurulan bağ ile misafirperverlik geleneği sürdürülürken, Trabzonspor taraftar grubu VİRA, Türk futbol tribün kültüründe özlenen centilmenlik ruhunu yansıtmak için örnek dayanışma kampanyasına imza attı. Ligin ilk devre maçında İzmir deplasmanında gördükleri misafirperverliğe anlamlı karşılık veren VİRA, Trabzon'da esnafla görüşüp, konuk ekip taraftarlarına özel indirim anlaşmaları sağladı. Karşılaşması için kente gelen 'Göz Göz'lü taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarla bir araya geldi. Takımlarının forma ve atkılarını takan taraftarlar, dostluk tezahüratlarında bulundu. Kente misafir edilen konuk ekip taraftarları ayrıca, Trabzonspor'un 60'ıncı Olağan Genel Kurulu çıkışında Başkan Ertuğrul Doğan ile buluştu. Doğan, tokalaşarak selamlaştığı sarı kırmızılı taraftarlarla anı fotoğrafı çektirdi.

'TRABZON, KARDEŞİMİZDİR'

Göztepe taraftarı Suat Sezer, Trabzon'da güzel karşılandıklarını ifade ederek, "Bizi inanılmaz bir atmosferle karşıladılar. Bizler için bu çok büyük bir duygu. Bundan sonra her zaman gelmeyi düşünüyoruz. 3 büyük bizi kıskanıyor. Daha iyisi için devam edeceğiz. Trabzon, bizim kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

Esnafa teşekkür eden taraftar Eray Kurtuldu, "Trabzon esnafına bize yaptıkları indirimlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kardeş takıma yine kendilerini gösterdiler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Trabzon kardeş şehrimiz ve takımımız. Herkesi İzmir'e bekleriz" dedi.

'KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM'

Halil Cengiz, karşılaşmayı izlemek için yurt dışından geldiğini belirterek, "İzmirliyim ama bu maç için 8 sene sonra yurt dışından tekrar Trabzon'a geldim. Allah Trabzonlulardan razı olsun. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Bizi çok güzel misafir etmişlerdi, yine ettiler. Var olsunlar. Çok mutluyum. Büyük bir rahatlıkla geldim. Yedirip, içirdiler. Akçaabat'ta yediğim köfteden, tekrar yiyeceğim. Onun için de geldim. Hamsiköy'e gidip sütlaç yiyeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Göztepe'yi destekleyen Gülistan adlı taraftar da "3'üncü kez Trabzon'a geliyorum. Kendi evimde gibi hissediyorum. Birbirimizi seviyoruz ve sevgi doluyuz. Eğlenmeye geldik. Rakip değil, dostuz. Trabzon'u çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı