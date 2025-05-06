Trabzonspor ve Galatasaray Finali Öncesi Ortak Basın Toplantısı Düzenlenecek
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi, 13 Mayıs'ta ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali kapsamında 13 Mayıs Salı günü saat 19.30'da ortak basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor