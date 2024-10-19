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Trabzonspor ve Başakşehir Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Trabzonspor ve Başakşehir Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı her iki takımın da gol atamaması sonucu 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada sol çaprazda topla buluşan Malheiro'nun sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içine ortasında Lundstram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Cham, Draguş, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Bardhi, Umut Bozok, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Orsic

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Oussseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Serdar Gürler (Davidson dk. 31), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny. Pelkas, Hamza Güreler, Djalo, Figueiredo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Ousseynou Ba (Başakşehir) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Başakşehir trabzon 3-sayfa Futbol Spor

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