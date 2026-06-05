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Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır

Cabral, Trabzonspor'a imza için hazır
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, Benfica'dan transfer ettiği Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Oyuncunun kısa süre içinde imza töreniyle tanıtılması bekleniyor.

YENİ sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, sağlık kontrolünden geçti.

Bir süredir gündeminde yer alan ve Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Sidny Lopes Cabral, resmi imzaya bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sidny Lopes Cabral, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuyla ilgili imza töreni ve resmi tanıtım programını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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