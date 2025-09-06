Haberler

Trabzonspor'un Yeni Transferi Ernest Muçi İlk Antrenmanına Çıktı

Trabzonspor'un Yeni Transferi Ernest Muçi İlk Antrenmanına Çıktı
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni transferi Ernest Muçi, takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yönetiminde gerçekleşen çalışmada Muçi, olumlu sinyaller verdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda yer alan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden Pina, Benjemani ve Nwakaeme yer almadı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda yer alan Muçi, performansıyla olumlu sinyaller verdi. Yeni transferin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması halinde, bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya kadar hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek - TRABZON

