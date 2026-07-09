Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ısınma, pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Takım, yarın çift antrenman yapacak.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve geçiş oyunu ile sona erdi.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan