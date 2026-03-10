Trabzonspor'da kalp krizi geçiren yardımcı antrenör Orhan Kaynak vefat etti
Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, bir kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yaşamını yitirdi. Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yerken rahatsızlandı ve hemen hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı.
Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk