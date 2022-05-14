Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı - Haberler

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde şampiyonluk filosu oluşturulurken, onlarca balıkçı teknesi ve kayık, bordo-mavili kafileyi taşıyan gezinti teknesine eşlik etti. Kafile Faroz Limanı'na ulaştı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirilirken, Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi. Onlarca balıkçı teknesi ve kayık Trabzonspor kafilesini taşıyan gezinti teknesine katılırken, iki sahil güvenlik gemisi de teknelere eşlik etti. Şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştığında coşku artarken, limanda, sahilde ve kayalıklar üzerinde bekleyen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Yakılan meşalelerden ötürü bir kadın taraftar yüzünden yaralanırken, 112 ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu.

Bordo-mavili futbolcular kendilerini bekleyen tekneden inerek Faroz Limanı'nda kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle birlikte Medical Park Stadyumu'na hareket edecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor