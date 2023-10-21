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Trabzonspor'un sakat oyuncusu Mislav Orsic, düz koşulara başladı

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'nın talebiyle transfer edilen Mislav Orsic, çapraz bağlarından sakatlandıktan sonra ameliyat oldu. Ancak Orsic'in tedavisi olumlu ilerliyor ve bireysel çalışmalarını sürdürerek düz koşulara başladı. Bjelica, Orsic'in Ocak ayında geri dönmesini bekliyor.