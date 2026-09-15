Trabzonspor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'da
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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi.
Bulgaristan'dan havalanan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Reis, taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı.
Bordo-mavili kaşkol takılan Alman teknik adam, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.
Reis, daha sonra taraftarların sevgi gösterileri altında kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA