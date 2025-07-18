Trabzonspor'un Golcüsü Paul Onuachu'nun Sağlık Durumu Güncelleniyor

Trabzonspor'un Golcüsü Paul Onuachu'nun Sağlık Durumu Güncelleniyor
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Trabzonspor'un hazırlık maçında sakatlanan Paul Onuachu'nun MR sonuçlarında ayak kemerinde ödem tespit edildi. Sağlık durumu 2-3 gün içinde yeniden değerlendirilecek.

TRABZONSPOR'un dünkü hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun ilk MR sonuçları belli oldu. Golcü oyuncunun, ayak kemerinde ödem tespit edilirken, durumu takip edilecek

Trabzonspor'un Erzurum kampında Nahçıvan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 32'nci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Onuachu'nun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan detaylı incelemelerde Nijeryalı golcünün ayak kemerinde ödem tespit edildiği belirtildi. Onuachu'nun sağlık durumunun 2-3 gün sonra yeniden değerlendirileceği ve tedavi sürecinin bu kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir de Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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