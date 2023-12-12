Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor'un eski futbolcusu Coşkun Şahinkaya son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın dayısı, Trabzonsporlu eski futbolcu ve yönetici Coşkun Şahinkaya son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun'un cenazesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor camiasından birçok kişi birlikte saf tuttu. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Coşkun Şahinkaya, Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ömer Duruk Camii Ertuğrul Doğan Trabzonspor Ataköy Ölüm Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title